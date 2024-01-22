إضافة 6 أشخاص و5 كيانات لقائمة العقوبات الأوروبية على النظام السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الاثنين أنه أقر إجراءات تقييدية إضافية ضد 6 أشخاص و5 كيانات، نظراً “لخطورة الوضع المستمر في سورية”.

ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل “تشمل القائمة الجديدة مستشاراً اقتصادياً للرئيس السوري بشار الأسد، وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يقدمون الدعم للنظام السوري ويستفيدون منه، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد”.

كما تطال العقوبات الاوروبية “خمس شركات تدعم النظام السوري وتستفيد منه، وهي مجموعة الدي جي، وأجنحة الشام، ووكالة فريبيرد للسفريات، وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة، وشركة العقيلة”، حيث “تعمل بعض هذه الكيانات في نقل مرتزقة سوريين، تجارة الأسلحة، تهريب المخدرات وغسيل الأموال مما يدعم أنشطة النظام السوري”.

ويخضع المدرجون في نظام العقوبات لتجميد أصولهم وحظر تقديم أموال أو موارد اقتصادية إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لمصلحتهم.

بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وشددت المذكرة على أن “سورية لا تزال تشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا يزال المجلس يشعر بقلق عميق إزاء الوضع” هناك، حيث أن “الصراع لم ينته بعد أكثر من عقد من الزمن”، ويظل “مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”.

وأضافت “يلاحظ المجلس أيضا أن النظام السوري يواصل اتباع سياسته القمعية”، وبالتالي فإنه “من الضروري الحفاظ على فعالية التدابير التقييدية المعمول بها وضمانها من خلال مواصلة تطويرها”.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن “الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سورية هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.

وتتضمن القائمة الجديدة رجل الاعمال محمد الدج، الذي يمتلك “عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة”: ويتهمه الاتحاد الاوروبي “بتسهيل معاملات غير مشروعة بين أشخاص وكيانات تابعة للنظام في سورية وشرق ليبيا، بما في ذلك ما يتعلق بالمخدرات وشحنات أسلحة ومرتزقة”.

وتشمل أيضا “يسار حسين إبراهيم وهو مستشار اقتصادي لبشار الأسد وعضو في المجلس الاقتصادي الذي تديره أسماء الأسد”، وكذلك “بلال النعال هو مؤسس وشريك للعديد من الشركات التجارية والاستثمارية في سورية وعضو في مجلس الأعمال السوري الروسي مما يجعله فعالاً في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري”.

كما ضم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة عقوباته “فهد درويش هو رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة”، وكذلك “مهند الدباغ هو ابن خالة أسماء الأسد ويشارك في ملكية شركة تكامل المحدودة المسؤولة عن إدارة “برنامج البطاقة الذكية” الإلكتروني المستخدم منذ عام 2014 لتوزيع المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المنتجات في سورية تحت مظلة وزارة التجارة الداخلية”.