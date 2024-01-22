تاياني، عن المهمة الأوروبية لحماية الملاحة: لا نشن حربا على أحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أن من واجب سلطات بلاده “حماية سفننا التجارية”، منوها بأن اقتصاد بلاده يعتمد على الصادرات.

وقال في تصريحات الاثنين على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية “نحن لا نشن حربًا على أحد، لكن حماية السفن الإيطالية، التي هي أراض إيطالية وواجب على الجمهورية والحكومة”.

ولفت وزير الخارجية إلى أن بلاده تنشط في هذا المجال بالفعل في مهمة (أتلانتا) الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة المياه الصومالية.

وأضاف مجددا “لن نشن حربًا على أحد، لكننا بالتأكيد لا نستطيع أن نقبل أن تتعرض سفن تجارية إيطالية، لا علاقة لها بالوضع في غزة أو في الشرق الأوسط، لهجوم من قبل منظمات إرهابية مثل المتمردين الحوثيين”، مشيرا إلى أن الأخيرين “لا ينبغي أن يطلقوا صواريخا وطائرات مسيرة ضد سفن تجارية”.

وقال تاياني “هذا أمر غير مقبول، مخالف للقانون الدولي وسنفعل كل شيء، أيضا مع قواتنا البحرية، لحماية حركة المرور التجارية. بالتالي، لا عمل حربي، ولكن دفاع فقط عن حق الملاحة المعترف به دوليا”.