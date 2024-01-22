ميلوني: المهمة الأوروبية في البحر الأحمر دفاعية في الأساس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى أن مهمة حماية الملاحة في البحر الأحمر التي يعمل الاتحاد الأوروبي على إعدادها “هي في الأساس سياسة دفاعية”.

وقالت ميلوني، وفي مقتطفات من مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة الخاصة يتم بثها بالكامل في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين، “نحن نعلم ما يحدث في البحر الأحمر ونعلم أهميته”، حيث “يمر عبره 15% من التجارة العالمية”.

وأضافت “منع مرور المنتجات عبره يعني زيادة هائلة في الأسعار. لذلك لا يمكننا قبول التهديد الذي يأتي من الحوثيين في البحر الأحمر”، مشيرة إلى أن “إيطاليا دعمت دائمًا حماية حرية الملاحة”.

وقالت: “نحن نفعل ذلك في نطاق قوانيننا”.

وحسب رئيسة الوزراء الإيطالية، فإن مشاركة بلادها في المهمة البحرية الأوروبية المرتقبة “لا تتطلب الضوء الأخضر من البرلمان”، على العكس من المبادرة الامريكية (حارس الازدهار) التي لم تنضم إليها روما.