مصدر أوروبي: لم يكن واضحا مغزى عرض كاتس لجزيرة صناعية باجتماع اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار مصدر دبلوماسي أوروبي إلى أنه “من غير الواضح” ما إذا كان (وزير الخارجية الاسرئيلي يسرائيل) كاتس قد اقترح بالفعل على نظرائه الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين.

وحسب المصدر، فإن الوزير “عرض مقطع فيديو، لكنه لم يشر إلى أن الجزيرة يمكن استخدامها لاستضافة الفلسطينيين”، بل ستكون بمثابة “ميناء” واستضافة “محطة لتحلية” مياه البحر.

وبحسب مصدر آخر، فإن الوزير الإسرائيلي “ألمح في الواقع إلى احتمال أن تستضيف الجزيرة فلسطينيين”، مشيرا إلى أنه على أية حال، فإن “العرض، الذي أعقب التلويح بورقتين تحملان صور خمسة رهائن أمام الكاميرات، لم يحظ برضاء الوزراء الأوروبيين”.

وقال وزير الخارجية البرتغالي جواو جوميز كرافينيو إن الوزير كاتس لم يبد “جاهزية” للإجابة على أسئلة نظرائه بشأن القضايا الرئيسية، معربا عن أمله في أن يكون كذلك “في المرة القادمة”.