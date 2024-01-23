ميلوني: سياستنا الخارجية لن تتغير إذا عاد ترامب للسلطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تغيير سياسة حكومتها الخارجية في حال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وارتفعت حظوظ ترامب في نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد انسحاب أبرز منافسيه حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة مساء أمس الاثنين “لا يمكنني الحديث عن السياسة الخارجية الأميركية وما إذا كانت ستتغير أم لا، لكن لا أستطيع أن أقول إن سياستنا الخارجية لن تتغير”.

وأضافت رئيسة حكومة يمين الوسط والتي تتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي الحالي، الديمقراطي جو بايدن، “إيطاليا والولايات المتحدة حليفتان قويتان للغاية، وتتمتعان دائمًا بعلاقات ممتازة بغض النظر عن تغيير الحكومة الإيطالية أو الإدارة الامريكية” في انتخابات البلدين.