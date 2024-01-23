وزير الخارجية المصري يلتقي أمين عام الناتو ببروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل لرئاسة الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر يوم غد الأربعاء.

ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، فإن القاء الذي جرى مساء أمس جاء “في إطار الاهتمام بالتشاور مع الحلف بشأن تطورات التعاون الثنائي وتطورات الأزمات الإقليمية الراهنة وأعاد التأكيد على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والحلف، وتثمين مستوى التعاون القائم، وهو ما انعكس في زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال العام الماضي”.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين “تناولا سبل تعميق آليات التشاور المتبادل تجاه القضايا محل الاهتمام، والجهود الجارية لتدشين برنامج الشراكة المُصمم بشكل فردي Individually Tailored Partnership Program (ITPP)، الذي ينظم العلاقات” بين الحلف ومصر.

وحسب المتحدث باسم الخارجة المصرية، أعرب الوزير شكري والسكرتير العام عن “التطلع لتدشين البرنامج في أقرب فرصة، بما يمهد لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات، مكافحة الارهاب ومكافحة العبوات الناسفة والمرتجلة C-IED، بالإضافة إلى التعاون في مجال إزالة الألغام، أخذًا بعين الاعتبار التوسع الجغرافي للمناطق الحضرية بالقرب من حقول الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وعلى ضوء الإمكانات والخبرات التي يتمتع بها حلف الناتو في هذا المجال”.

ونقلت الخارجية عن ستولتنبرغ “الحرص على تأكيد تثمينه للشراكة القائمة بين مصر والحلف، وتقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار بها”.