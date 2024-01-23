تاياني في جولة شرق أوسطية يستهلها غدا ببيروت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن جولة شرق أوسطية جديدة يستهلها بزيارة لبنان يوم غد الأربعاء.

وقال تاياني، في مقابلة مع قناة (راي نيوز 24) الإخبارية العامة صباح اليوم الثلاثاء: “غدا سأكون في لبنان ثم في إسرائيل ورام الله. تبذل إيطاليا كل ما في وسعها لتشجيع وقف التصعيد لمحاولة ضمان عدم تحول الصراع إلى صراع إقليمي”.

وأضاف الوزير “نحن ندفع نحو حل يقوم على شعبين ودولتين”، مشددا على أن حركة “حماس المجرمة لا تستطيع أن تحكم مستقبل الشعب الفلسطيني”.

وقال: “سنواصل العمل ونستمع للجميع”.