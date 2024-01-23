خمس نجوم الإيطالية تدعو لمؤتمر استثنائي في بروكسل بشأن سلام الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بدعوة الإسرائيليين والفلسطينيين لعقد مؤتمر استثنائي في بروكسل بشأن السلام في الشرق الاوسط.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي، منسقة لجنة العلاقات الأوروبية والدولية في الحركة في بيان “فبعد نصف الفشل الذي شهده مجلس الشؤون الخارجية يوم أمس، والذي لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، العقوبات على المستوطنين، عملية السلام في الشرق الأوسط، فمن الخطأ أن يدفن المرء رأسه في الرمال”.

وأضافت “نأمل أن يدعو رئيس المجلس الأوروبي الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اجتماع استثنائي خلال القمة الأوروبية في الأول من شباط/فبراير” المقبل.

ورأت البرلمانية أنه “يتعين على الزعماء الأوروبيين أن يأخذوا الأمور بأيديهم وألا ينتظروا مكالمة هاتفية من واشنطن قبل التحرك. لقد حان الوقت لوقف المذبحة في غزة”.