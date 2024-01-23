وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى مشاركة بلاده في المهمة البحرية الأوروبية المرتقبة لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني “إيطاليا تقوم بالفعل بحماية السفن”.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع قناة (راي ينوز 24) الإخبارية العامة “لكننا نريد توسيع مجال اختصاص البعثة الأوروبية. اليوم، لا تقتصر مهمة سفننا العسكرية على المرافقة فحسب، بل الحماية أيضًا، وبالتالي فهي مخولة أيضًا بإطلاق النار أو إسقاط صواريخ أو طائرات بدون طيار. ليس مجرد مرافقة، بل دفاع عسكري نشط”.

وكانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد لفتت إلى أن مهمة حماية الملاحة في البحر الأحمر التي يعمل الاتحاد الأوروبي على إعدادها “هي في الأساس دفاعية”.

وقالت “نحن نعلم ما يحدث في البحر الأحمر ونعلم أهميته”، حيث “يمر عبره 15% من التجارة العالمية”.