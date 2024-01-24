الرئيس الإيطالي: مئات ملايين الأطفال محرومون من فرصة التعليم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، الضوء على أن “في فجر الألفية الثالثة، لا تزال لا تتاح لمئات الملايين من الأطفال والمراهقين، الفرصة لبدء التعليم أو إكماله”.

وقال الرئيس ماتاريلا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، إن “الفقر والحروب والفجوات الاجتماعية والحرمان من الحقوق هي عوامل تعيق الوصول إلى التعليم”. وأشار إلى أن “إدراج الحق بالتعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمراهقين، ضمن الحقوق الأساسية للشخص هو نقطة الانطلاق التي يتم حولها بناء مسارات تعليمية فعالة تشمل الوصول إلى التعليم”.

وأضاف رئيس الدولة، أن “كسب المعلومات والمعرفة، احترام حرية التعبير والرأي وضمان الحرية الأكاديمية والعلمية، تحدٍ ملح”، وأن “المجتمع الدولي ملتزم بتحقيق هدف توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع بحلول عام 2030، إيماناً منه بأن التعليم المناسب هو الشرط الأساس لتحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة”.