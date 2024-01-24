البابا: إبادة اليهود كانت مروعة ولا يمكن تبرير منطق الكراهية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن الاقتناع بأن محرقة اليهود “كانت إبادة مروعة”.

وفي نهاية لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، استذكر البابا الإبادة الجماعية لليهود، قائلا: “سنحتفي يوم السبت المقبل، الموافق 27 كانون الثاني/يناير، باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة”.

وتابع فرنسيس: “فليساعد استذكار وإدانة تلك الإبادة المروعة لملايين من أفراد الشعب اليهودي في النصف الأول من القرن الماضي الجميع على ألا ينسوا أن منطق الكراهية والعنف لا يمكن تبريره أبداً، لأنهما ينكران إنسانيتنا ذاتها”.