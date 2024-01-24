إيطاليا: فوز ترامب لن يغيّر موقف أمريكا بشأن أوكرانيا فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن “في حال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فلن يكون هناك تغيير فوري في موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا”.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات لنشرة أخبار قناة (سكاي نيوز 24) الأربعاء، إنه “سنحتاج إلى كرة بلورية”، لكن “لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تغيير مفاجئ في الحرب مع انتخاب ترامب المحتمل”.

وأشار الوزير تاياني إلى أن “السلام نريده جميعاً، لإن هذا يعني استقلال أوكرانيا وحريتها”، مبيناً أنه “إذا تم التوصل إلى حل عادل لا يعاقب أوكرانيا، فليكن”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه “بالنسبة لنا، تبقى الولايات المتحدة في المكانة التي هي عليها، وسيظل هناك تعاون، مثل ذلك القائم مع بلينكن، وسنعمل بشكل جيد مع أي وزير خارجية أمريكي آخر”.