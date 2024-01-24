وزير خارجية إيطاليا: حل الشعبين والدولتين هدفنا الوحيد إن أردنا السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن “حل الشعبين والدولتين لا يزال قابلاً للتطبيق، حتى بعد كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وكان نتنياهو قد كرر رفضه لفكرة إنشاء دولة فلسطينية، في تصريحات بعد ساعات من إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألمح بعدها الرئيس الأمريكي إلى أن نتنياهو ربما لا يزال يقبل الفكرة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء في تصريحات لنشرة أخبار قناة (سكاي نيوز 24) الأربعاء، أن “هذا ينبغي أن يكون هو الهدف الوحيد إذا أردنا السلام، إلى جانب دولة إسرائيل آمنة ومعترف بها من قبل فلسطين، فضلا عن فلسطين معترف بها بدورها”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “العمل جارٍ على هذا الحل وسأصر على ذلك غداً في رام الله وتل أبيب”. واختتم بالقول إنه “يجب ألا نتخلى عن السعي لتحقيق هذا الهدف حتى لو كان صعباً”.