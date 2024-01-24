الفاتيكان: لا للحكم الذاتي إذا زاد اتساع الفجوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – حذّر الكرسي الرسولي على لسان وزير خارجيته، الكاردينال بييترو بارولين من مشروع القانون الخاص بالحكم الذاتي المتباين الذي تم تمريره أمس في مجلس الشيوخ والذي يتم تدقيقه الآن من قبل مجلس النواب، وأكد أنه “إذا سيؤدي إلى تعميق الفجوات في البلاد فإن الأمر لا يستحق العناء”.

واستهل الكاردينال بارولين تصريحه على هامش حدث في روما الأربعاء، بالقول إن “صحيفة صحيفة (أڤّينيري) الناطقة باسم مجلس الأساقفة الإيطاليين، تسأل ما إذا كانت هناك استقلالية أم عزلة للأقاليم!”.

وتساءل المسؤول الفاتيكاني: “هل هذه هي الطريقة الصحية لنصبح أكثر تلاحماً وكي تغدو إيطاليا أكثر تآزراً؟ وهل سنتمكن من مساعدة بعضنا البعض مع إدراكنا للفجوة الكبيرة القائمة بين جزء من إيطاليا والآخر؟”.

وخلص أمين سر دولة الفاتيكان الى القول: “حسنًا، إذا كان هذا موضع ترحيب، أو إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الجدير أن نسأل أنفسنا ما إذا كان الأمر يستحق سلك هذه الطريق”.