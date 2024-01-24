إيطاليا تشيد بموافقة تركيا على انضمام السويد للناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت الحكومة الإيطالية “الترحيب” بتصديق الجمعية الوطنية التركية الكبرى على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وحسبما ورد في مذكرة صدرت عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة، الأربعاء، فقد علقت رئاسة مجلس الوزراء بالقول، إن هذه “خطوة في الاتجاه الصحيح، تسلك نحو تعزيز الأمن الجماعي”.

هذا وقد صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي يوم أمس الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف (ناتو)، وذلك بعد نحو 20 شهراً من تقديم ستوكهولم طلب الانضمام عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.