جمعية إيطالية: أزمة قناة السويس ترفع كلفة نقل الحاويات التجارية بـ350%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ سلطت جمعية إيطالية، الضوء على حقيقة أن أزمة قناة السويس، رفعت كلفة نقل الحاويات التجارية بنسبة 350% مقارنة بعام 2020.

وقال رئيس جمعية صناعيي مدينة ميلانو ضواحيها (أسّولومباردا)، أليسّاندرو سبادا، أثناء افتتاحه الأربعاء، أعمال مؤتمر روجت له جمعيته في مقرها بميلانو، إن “عام 2024 قد افتتح بظروف ليست من بين الأفضل”، إذ “عرّضت الهجمات في البحر الأحمر سلامة التجارة البحرية للخطر وأثارت شبح ضغوط الأسعار”.

وأضاف سبادا، أن “قناة السويس تمثل طريق 40% من الواردات والصادرات الوطنية التي تبلغ قيمتها اليوم 150 مليار دولار”، مبيناً أن “تأثير الأزمة قوي للغاية، سواء أكان على الأوقات، لأن المرور عبر رأس الرجاء الصالح يعني الحاجة إلى 10 أيام إضافية من السفر، أو على تكاليف نقل الحاويات، التي زادت بنسبة 350% مقارنة بعام 2020”.

هذا وقد أعدت (أسّولومباردا) المؤتمر بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) ومؤسسة (انتيزا سان باولو) المصرفية، ومجموعة (Sace) المالية للتأمين.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني قد قال في تصريحات متلفزة صباح اليوم: “نحن دولة تعتمد على التصدير، ويجب علينا أن نحمي منتجاتنا. ومن مصلحتنا الاقتصادية حماية حركة المرور في البحر الأحمر”، مشيراً إلى “تعزيز حضورنا بالمنطقة اعتباراً من شهر شباط/فبراير المقبل”.

وأضاف الوزير تاياني، أن “لدينا حضوراً عسكرياً من خلال فرقاطتين إيطاليتين في جنوب البحر الأحمر، لكننا نريد مهمة تغطي البحر الأحمر بأكمله حتى قناة السويس”، لذلك “سنشارك بمهمة جديدة بعد (أتلانتا) الأوروبية، تمكننا من الرد على الهجمات”. واختتم مبيناً أن “المهمة الجديدة يجب أن تنطلق بقواعد اشتباك مشابهة لقواعد أتلانتا”.