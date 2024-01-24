إيطاليا تعلن بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وعائلاتهم من غزة لمستشفياتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية الأربعاء بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الإيطالية.

وقال وزير الدفاع غويدو كروزيتّو في مذكرة “تعلن الوزارة بكل سرور وبشيء من الفخر عن بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة إلى المستشفيات الإيطالية”.

وأشار كروزيتّو إلى أن الوزارة بدأت بالفعل العمل، جنبًا إلى جنب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومستشفى “غازليني للأطفال” (بمدينة جنوه)، لضمان نقل أول 30 طفلًا عبر جسر جوي للقوات الجوية بين إيطاليا ومصر، والذي سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد الوزير بأن 30 طفلاً آخرين سيصلون مع مرافقيهم إلى إيطاليا في نهاية الشهر الجاري، على متن السفينة البحرية (فولكانو) والتي تعمل كمستشفى عائم بعد مغادرتها ميناء العريش المصري.

وشدد الوزير على “إن إيطاليا ملتزمة بتعزيز وقف تصعيد الصراع ومساعدة السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين هم ضحايا أبرياء لإرهابيي حماس. ولهذا السبب، تعتزم وزارة الدفاع إرسال مستشفى ميداني عسكري (إلى قطاع غزة) وتجري المناقشات بشأنه مع دول رئيسية في المنطقة”.

ولفت الوزير إلى أن “إيطاليا كانت الدولة الوحيدة التي شاركت في جهد إنساني كبير مع فرنسا وقطر، وتأمل أن تتمكن الدول الأخرى أيضًا من المشاركة في مسابقة تضامن”، حيث “لا يمكننا أن نبقى غير مبالين في مواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة، وهذا السباق واجب أخلاقي حتى قبل أن يكون سياسيا”.