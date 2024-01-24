الفاتيكان حول احتمال عودة ترامب: لتضمن الانتخابات رفاهية الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رداً على سؤال عما يمكن أن تشكل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مثار قلق؟ أجاب الكرسي الرسولي على لسان وزير خارجيته الكاردينال بييترو بارولين: “فلتضمن الانتخابات الرفاهية للجميع”.

وأضاف الكاردينال بارولين، في تصريحات للصحافيين على هامش حدث بروما الأربعاء، أن “من الواضح أن الأمر يتعلق بلعبة داخلية أمريكية، وأعتقد أنه يجب علينا عدم التدخل مطلقًا والنأي بالنفس عن الإعراب عن تفضيلاتنا الشخصية”، بهذا الشأن.

وأعرب أمين سر دولة الفاتيكان، عن “الأمل دائماً بأن تكون هذه الانتخابات أداة لضمان رفاهية الجميع، وأن يضع المسؤولون عن الأمم مصلحة مجتمعاتهم وبلدانهم في قلوبهم، وقبل كل شيء، الاهتمام بالفئات الأضعف من السكان”.