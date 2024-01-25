زيلينسكي يدعو لإجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة في روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء تحقيق دولي في حادث تحطم طائرة في روسيا، كانت تحمل على متنها 65 سجينًا أوكرانياً.

وفي كلمة بالفيديو بثها الليلة الماضية، قال زيلينسكي إن “من الواضح أن الروس يتلاعبون بحياة السجناء الأوكرانيين، مشاعر أقاربهم وأحاسيس مجتمعنا”، مشدداً على أنه “يجب إثبات كل الحقائق”.

من جانبها، أعلنت روسيا إنه لم يكن هناك ناجون بعد أن “أسقطت كييف” الطائرة من طراز (إيل-76) ​​وعلى متنها 65 أسير حرب أوكراني، ستة من أفراد الطاقم الروسي وثلاثة مرافقين.

وقالت موسكو إنه كانت سيتم نقل الأوكرانيين المذكورين على متن الطائرة لإجراء تبادل للأسرى.

هذا وقد تم العثور على الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة التي تحطمت في منطقة بيلغورود الروسية، ووفقاً لمصادر إعلامية، سيتم فك تشفير الصندوقين في أحد مختبرات وزارة الدفاع، ومن المتوقع تسليمهما غداً.