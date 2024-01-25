تاياني يلتقي هرتسوغ: استعداد للعودة إلى المواجهة السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الوزير أنطونيو تاياني استهل مهمته في إسرائيل هذا الصباح باجتماع مع رئيس الجمهورية يتسحاق هرتسوغ، كما سيلتقي في الساعات القليلة المقبلة، رئيس الوزراء نتنياهو، نظيره يسرائيل كاتس وعضو المجلس الحربي بيني غانتس.

وقالت مذكرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، إنه “خلال الاجتماع مع رئيس الدولة، أعرب تاياني مرة أخرى عن سخطه إزاء هجوم حركة (حماس) في 7 تشرين الأول/أكتوبر على السكان المدنيين الإسرائيليين حول قطاع غزّة”، وأكد “طلب الحكومة الإيطالية من نظيرتها الإسرائيلية حماية حياة المدنيين الفلسطينيين في جميع الأحوال خلال العمليات العسكرية”.

ونقل بيان الخارجية عن تاياني قوله: “إننا ندعم بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات الإرهابية، وفي الوقت نفسه نريد أن نتناول مع أصدقائنا الإسرائيليين الاستعداد للعودة إلى المواجهة السياسية والدبلوماسية”.

وأشار البيان إلى أنه “بعد العمليات العسكرية في غزة، سيكون من الضروري على الفور تحديد مسار سياسي لمنع الاشتباكات الحالية من تكرار نفسها والانتشار إلى صراعات أخرى في المنطقة”، كما “سيكون من الضروري أيضاً الشروع بالمسار السياسي الذي سيؤدي حتماً إلى صيغة تهدف إلى حل الشعبين والدولتين”.

وذكر بيان قصر (فارنيزينا)، أن “من بين المواضيع التي تمت مناقشتها مع رئيس الدولة الإسرائيلية، أشار وزير الخارجية إلى ضرورة حماية المسيحيين، سواء القلة المتبقية في غزة أو المواطنين العرب المسيحيين الموجودين في الضفة الغربية”.

وقد أعلن تاياني وفقاً للبيان، أنه سيناقش “مع القيادة الإسرائيلية الأفكار والطلبات التي وردت أمس في بيروت من الحكومة اللبنانية”، مبيناً أن “من المهم الحفاظ على مسافة آمنة بين الجيش الإسرائيلي والتشكيلات العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان”، كما “ينبغي أن تستمر المفاوضات على الرغم من مرحلة الحرب الدائرة في غزة، ونريد أن نبعث رسالة إلى جميع الأطراف المعنية بهذا السيناريو”، مفادها أنه “لا يوجد بديل لمسار السلام الذي يجب أن يبدأ على الفور”.