برلمانية أوروبية: حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين يوم ذكرى المحرقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت برلمانية أوروبية، الى حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، التي من المقرر أن تسير في يوم ذكرى محرقة اليهود.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي من حزب الرابطة الإيطالي، جانّا غانتشا، في تصريحات الخميس: “إنني أتفق في الرأي مع النداء الموجه إلى الحكومة من قبل رئيسي الجالية اليهودية في ميلانو وروما، وولكر ميغناجي وفيكتور فضلون، لحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين يوم الأحد 27 في ذكرى المحرقة، لأسباب واضحة تتعلق بالفطرة السليمة والإحساس بالمسؤولية”.

وأشارت غانتشا، إلى أن “هذا النوع من المظاهرات بما أنه أدرج في إيطاليا في إطار معاداة السامية دائماً، فمن المخزي أن يتم تنظيمها في يوم الذكرى بالتحديد”، وبشكل خاص “على ضوء الهجوم الإرهابي الذي وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.