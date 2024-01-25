إيطاليا: حل الشعبين والدولتين هو الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن “حل الشعبين والدولتين هو الوحيد الذي من شأنه أن يحقق السلام والاستقرار”، في الشرق الأوسط.

وصرح نائب رئيس الوزراء خلال تواجده في إسرائيل اليوم، مجيباً على بعض أسئلة متابعيه على منصة (إنستغرام) الخميس، أنه “لن تكون هناك نتائج حاسمة، لكننا بحاجة إلى العودة إلى البيت بنتيجة صغيرة كل يوم، ألا وهي القيام بخطوات صغيرة للغاية لصالح السلام”.

وشدد الوزير تاياني على القول: “نحن نؤمن بحل الشعبين والدولتين”، مبيناً أن “الأمر ليس سهلا، لأن القتال جارٍ في قطاع غزّة بين الإسرائيليين وحركة (حماس) ولا يريد أي من الأطراف المعنية تحقيق هذا الحل، لكنه الوحيد الذي يمكنه تحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أنه “في المحادثات التي أجريتها وسوف أجريها، سأصر على هذه القضية”، كما “سأتحدث عنها مع الفلسطينيين أيضاً، ومع أصدقائي الإسرائيليين، وقد تحدثت عنها بالأمس في لبنان أيضاً”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “إذا كان المرء يؤمن بشيء ما، فيجب عليه متابعة هدفه، حتى عندما يكون الأمر صعبًا”.