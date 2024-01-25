تاياني يدعو لإقناع نتنياهو بأن حل الدولتين هو الوحيد المفيد لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “علينا أن نقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بأن حل الشعبين والدولتين هو الوحيد المفيد لإسرائيل، وأفضل ما يمكن لها لتحظى بالضمان والاعتراف بحقها بالوجود بعيداً عن التهديد”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء خلال تواجده في إسرائيل اليوم، مجيباً على بعض أسئلة متابعيه على منصة (إنستغرام) الخميس، أن “علينا أن نستمر بالحديث لمحاولة إقناع المتنافسين بالالتقاء، النقاش والتوصل إلى حل مشترك. وأكرر أن الأمر ليس بسيطًا على الإطلاق”، إذ “يجب ألا نكون سطحيين ونؤمن بأنه يمكن تحقيق النتائج بسرعة، لكن يجب علينا أن نكون مصممين”.

وأكد الوزير تاياني القول، إن “إيطاليا مصممة، وستعمل جنبا إلى جنب مع دول الاتحاد الأوروبي”، موضحاً أن “إيطاليا تتمتع بشرف وعبء قيادة مجموعة السبعة، والتي من خلال أيضاً، سنصر على أن حل الشعبين والدولتين ممكن لمنح السلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.

وذكّر وزير الخارجية، بأن “هذا الأسبوع، نستذكر مأساة المحرقة، واليوم سأكون في ياد فاشيم لأذكّر بالتزام إيطاليا ضد معاداة السامية. يجب علينا الدفاع عن قيمنا والتعايش المدني وإقناع الجميع بأن الطريق الوحيدة الممكنة هي طريق الحوار والسلام”.