وزير خارجية إيطاليا: نعالج أطفال فلسطين ونعد لبناء مستشفى ميداني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: نحن نقوم بعلاج أطفال فلسطينيين، ونستعد لبناء مستشفى ميداني فيها.

ورد نائب رئيس مجلس الوزراء على بعض أسئلة متابعيه على موقع (إنستغرام) الخميس، بالقول: “نعم، نحن مستمرون بتقديم المساعدات، فإيطاليا تعالج الأطفال الفلسطينيين المصابين، على متن سفينة (فولكانو)، كما يفعل أطباء الأطفال الإيطاليون في الإمارات العربية المتحدة الشيء نفسه”.

وأضاف الوزير تاياني: “نحن على استعداد لبناء مستشفى ميداني إما داخل قطاع غزّة أو أمام مدخلها بشكل مباشر، بمساعدة المصريين”، علاوة على ذلك، “نعمل بالفعل على علاج 100 طفل فلسطيني مصاب، في مستشفيات الأطفال الإيطالية”.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء عن بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات البلاد.