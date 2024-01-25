تاياني: اتفاق مع إسرائيل على تعزيز المبادرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “اتفقنا أنا ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على تعزيز المبادرات الإنسانية المشتركة”.

وفي تصريحات عقب لقائه نظيره الإسرائيلي في تل أبيب الخميس، أضاف نائب رئيس الوزراء، أن “إيطاليا في طليعة الدول التي تساعد السكان الفلسطينيين”، وأن بلاده “مستعدة لعلاج 100 طفل من قطاع غزّة في المستشفيات الإيطالية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول، إنه أجرى “لقاءً مثيراً مع أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين”، لدى حركة (حماس).