مسؤول إيطالي: لا تداعيات كبيرة لأزمة البحر الأحمر على فاتورة الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو- استبعد مسؤول بإحدى الشركات الإيطالية الخاصة الناشطة في قطاع الطاقة تداعيات ملموسة لأزمة الملاحة في البحر الأحمر على فاتورة الغاز الطبيعي في البلاد.

ورأى رئيس شركة (Iren)، لوكا دا فابرو في تصريحات الخميس على هامش حدث بمدينة تورينو أن “الانسداد المحتمل لحركة الملاحة عبر قناة السويس أو المضيق بين اليمن والقرن الأفريقي له في الواقع تأثير أكبر على النفط، لكننا نولد معظم طاقتنا بالغاز الطبيعي الذي يأتي من الجزائر وأذربيجان والنرويج”.

وأضاف “لذلك أود أن أقول إن التأثير على الفواتير صغير جدًا جدًا”.

وردا على سؤال حول أنشطة الشركة في منطقة الشرق الأوسط، قال “ليس لدينا أي أنشطة في غزة وفلسطين، ولسنا مهتمين بحقول الغاز أو بتطوير مصادر النفط والغاز، بل مهتمون بتطوير مصادر الطاقة المتجددة”.

وتعتبر شركة (Iren) ضمن المشغلين الإيطاليين الرئيسيين في مقاطعات الشمال الغربي الناشطة في قطاعات الكهرباء والغاز وإدارة المياه المتكاملة والخدمات البيئية وحلول متكاملة لكفاءة الطاقة.