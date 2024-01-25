وزير خارجية إسرائيل: طلبت تدخل تاياني لدى لبنان لطرد حزب الله من الجنوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ قال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، إنه طلب تدخل نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني لدى السلطات اللبنانية، بهدف طرد حزب الله من جنوب البلاد.

وكتب الوزير كاتس، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، عقب لقاء تاياني في تل أبيب الخميس، أنه “ليس لدينا خيار سوى إكمال مهمتنا في قطاع غزّة”، والتي تتمثل بـ”إعادة جميع الرهائن إلى بيوتهم وتحييد حركة (حماس)”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية، أنه “طلبت من تاياني التدخل لدى الحكومة اللبنانية لإخراج حزب الله من جنوب البلاد، وإلا فإنه سيتوجب على لبنان مواجهة ضربة مدمرة لن يتعافى منها”.