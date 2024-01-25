اتفاقية إيطالية سعودية لإطلاق قطار “حلم الصحراء”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت شركة أرسينالي (Arsenale) الإيطالية الرائدة في مجال تطوير وإدارة الضيافة الفاخرة وشركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق قطار “حلم الصحراء” في المملكة.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد الخميس، تم توقيع الاتفاقية أمس في الرياض، بمناسبة الملتقى السعودي للسياحة، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة أرسينالي، باولو بارليتا، والرئيس التنفيذي لشركة سار، بشار بن خالد المالك، ضمن مشروع حلم الصحراء، استجابة للتوجه الجديد السياحة البطيئة والسفر التجريبي، لتصنيع القطار المكون من 40 مقصورة فاخرة بحلول عام 2025 برحلة ستعبر المملكة من العاصمة الرياض إلى منطقة القريات شمال البلاد وعلى الحدود مع الأردن.

وتبلغ قيمة المشروع 51 مليون دولار لتصنيع القطار و10 ملايين استثمار إضافي في إيطاليا.