مستثمر ايطالي: صعوبات طريق السويس تهدد صادراتنا هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قال مستثمر إيطالي، إن النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط أدت إلى “توترات تنتشر كبقعة الزيت، كما في حالة تايوان أيضاً” بينما “تجعل صعوبات المرور عبر قناة السويس آفاق الصادرات الإيطالية غير مؤكدة في عام 2024”.

وفي رسالة بعثها للمشاركين في حدث اقتصادي بمدينة ميلانو الخميس، أضاف رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، كارلو بونومي، أنه “كلما طالت الأزمة كلما زادت آثارها السلبية على التجارة الخارجية، ناهيك عن انعكاساتها على إنتاجنا”.

وأشار بونومي إلى أن “عام 2024 بدأ في ظل حالة من عدم اليقين، مع حرب في قلب أوروبا نفسها، أزمة تلهب الشرق الأوسط بعواقب إنسانية وخيمة وتداعيات اقتصادية لا يمكن التنبؤ بها”.

واختتم رئيس (كونفيندوستريا) بالقول: “إنها حلقة مفرغة تغذي حالة عدم الاستقرار التي كانت دائماً عدواً لأوروبا، فضلا عن إسهامها بزعزعة النمو والاستثمار”.