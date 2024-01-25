تاياني بعد لقاء عباس: نعمل على تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في رام الله اليوم الخميس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ووزير الخارجية رياض المالكي.

وكتب تاياني في منشور على منصة (إكس) في أعقاب اللقاءين: “دور ريادي لإيطاليا من أجل السلام في غزة”، مجددا التأكيد على أن “حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن” وأن “حماس ليست فلسطين”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “نعمل مع السلطة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها وتقديم الدعم للسكان المدنيين”.

وبزيارة رام الله يختتم وزير الخارجية الإيطالي جولة شرق أوسطية قصيرة شملت محطتي بيروت وتل أبيب.