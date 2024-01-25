الإدارة الامريكية تعلن عن عقوبات على قادة حوثيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت “بالاشتراك مع المملكة المتحدة، عقوبات على أربعة مسؤولين عسكريين من أنصار الله، المعروفين بالحوثيين” في اليمن بسبب هجمات الجماعة المقربة من إيران على سفن بمياه البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر في مذكرة الخميس إلى أن “الهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون على سفن تجارية وأطقمها المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن أسفرت عن تعطيل سلاسل التوريد الدولية وانتهكت حق وحرية الملاحة”.

وقال المتحدث “إن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية التجارة التجارية الدولية وباتخاذ الإجراءات جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا لحماية سلامة هذه الممرات المائية الحيوية”.