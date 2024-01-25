الرياض تستضيف “أول حوار أمني إقليمي” بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلنت المفوضية الأوروبية عن اجتماع بين كبار المسؤولين من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي انعقد في الرياض في “أول حوار أمني إقليمي” بين الطرفين.

وأشارت في مذكرة إلى أن الجلسات الرئيسية بالعاصمة السعودية يوم أمس الأربعاء، “ركزت على الأمن والتطورات الإقليمية، بالإضافة إلى مجالات محددة لزيادة التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي”.

وأتاح الحوار الأمني ​​إجراء “مناقشات شاملة ومفتوحة وبناءة بشأن الأمن الإقليمي”، حيث “تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط واليمن والبحر الأحمر والعراق وإيران ومنطقة الساحل والصومال وأوكرانيا”.

وناقش المشاركون “فرص زيادة التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن البحري والقضايا السيبرانية ومنع الانتشار النووي، فضلا عن الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارة الطوارئ”.

وأفادت المذكرة بأن هذا الاجتماع “كان أحد النتائج الرئيسية للاجتماع الوزاري السابع والعشرين للمجلس المشترك والاتحاد الأوروبي، عندما اتفق الوزراء على تعزيز تعاونهم”.

ترأس الاجتماع رئاسة ممثلية مجلس التعاون السفير خالد فهد الخاطر ومدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية بدولة قطر وعبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، ومن الجانب الاوروبي نائب الأمين العام لشؤون السلام والأمن والدفاع في دائرة العمل الخارجي الأوروبية، تشارلز فرايز.

وأكدت خدمة العمل الخارجي الأوروبي استمرار الحوار الأمني ​​الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي “بشكل منتظم، بالتناوب في الرياض وبروكسل”.