تاياني: وقف تصدير السلاح لإسرائيل ليس قرارا سياسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/تل أبيب- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أن تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل “ليس قرارا سياسيا”، بل “هناك قانون لا يسمح ببيع الأسلحة للدول في حالة حرب”.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الخميس في ختام جولته للمنطقة التي شملت لبنان والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، “من المؤكد أن هذا ليس موقفا ضد إسرائيل أو خيارا مخصصا عقابيا تجاهها”.

وبشأن حل الدولتين، قال وزير الخارجية الإيطالي “من المؤكد أن الجانب الإسرائيلي في هذه اللحظة ليس متحمسا لهذا الاقتراح. وأنا أتفهم ذلك أيضًا لأنهم في حالة حرب، وبالنسبة للجبهة الداخلية فمن الصعب التحدث عن هذه الفرضية”.

وعن زيارته لرام الله واجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال تاياني “وجدت أن السلطة الوطنية الفلسطينية وأبو مازن أكثر تأييدا، لكن يجب ألا نستسلم لأن حل الدولتين هو الحل المتعلق بالمستقبل”، مشددا على أنه “ينبغي أن تكون إسرائيل قادرة على العيش في أمان”.