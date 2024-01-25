تاياني: إيطاليا تؤيد وقف إطلاق النار في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/تل أبيب-شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن سلطات بلاده “تؤيد وقف إطلاق النار” في قطاع غزة.

وقال تاياني، في تصريح للصحافيين في ختام جولته في المنطقة: “نحن نؤيد السعي إلى وقف النزاع المسلح” في غزة.

وردا على سؤال حول القرار المرتقب غدا من جانب محكمة العدل الدولية، قال تاياني: “يجب ألا يكون ضد إسرائيل”، مشددا على أنه “لا ينبغي الاستهانة بحركة حماس” بشأن الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، فـ”السكان في غزة شيء وحماس شيء آخر”.

وحسب وزير الخارجية الإيطالي، “الآن نحن بحاجة إلى العمل من أجل السلام”، وقال هذا “ما تفعله إيطاليا، التي ستعالج 100 طفل فلسطيني في بمستشفياتنا، وعلى استعداد لإنشاء مستشفى ميداني” في قطاع غزة.