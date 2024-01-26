ماتّاريلا، في ذكرى المحرقة: ملتزمون بأمن إسرائيل ومعاناة بشأن الرهائن وضحايا غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عشية اليوم العالمي للتذكير وإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست)، قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا “نحن ننظر إلى إسرائيل كدولة قريبة منا وصديقة تمامًا، اليوم وفي المستقبل لتقاسم التاريخ والقيم”.

وأضاف، بمناسبة حدث إحياء الذاكرة بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي) “نحن ملتزمون وسنظل دائمًا ملتزمين بأمنها”.

وقال رأس الدولة الايطالية: “إننا نشعر بألم يتزايد في داخلنا، يومًا بعد يوم، تجاه الرهائن الذين تحتجزهم أيدي حماس القاسية وبالكرب أيضًا بالنسبة للضحايا العديدين من السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة: نساء ورجال أطفال كثر. وقبل كل شيء، من أجل الاحترام الذي لا غنى عنه لحقوق الإنسان للجميع وفي كل مكان”.

ونوه ماتاّريلا بأن “رد الفعل بمثل هذه العواقب الوخيمة على المدنيين يهدد بإثارة مستويات جديدة من الاستياء والكراهية. ويمكن أن يزيد من العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل قادر على ضمان السلام والازدهار في تلك المنطقة، التي تعد مركزية للغاية بالنسبة لتاريخ البشرية والتي تعاني كثيرا.”