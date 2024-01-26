البابا بشأن المثليين: نحن نبارك الأشخاص لا اقترانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس بشأن تصريحاته الشهر الماضي حول منح البركة لمثليي الجنس، بالقول: “نحن نبارك الناس، وليس أسلوب الاقتران الذي يعيشونه”.

ولدى استقباله المشاركين بالجلسة العامة لمجمع عقيدة الإيمان الفاتيكاني، عاد البابا للتطرق إلى موضوع منح بركات الكنيسة للأزواج المثليين، التي أثارت احتجاجات من جانب مجالس أسقفية عديدة، وبشكل خاص الأساقفة الأفارقة، الذين قالوا إنهم لن يعمموا وثيقة الدائرة الفاتيكانية التي صاغت الإعلان بموافقة البابا.

وأوضح فرنسيس، أن الهدف من “البركات الراعوية والعفوية هو إظهار قرب الرب والكنيسة بشكل ملموس من جميع أولئك الذين يعيشون مواقف مختلفة ويطلبون المساعدة لمواصلة مسيرة الإيمان، أو الشروع بها أحيانًا”. وأردف: “أود هنا أن أشير بإيجاز إلى أمرين: الأول هو أن هذه البركات، خارج أي سياق أو شكل طقسي، لا يتطلب الحصول عليها كمالا أخلاقياً”.

وأشار بيرغوليو إلى أنه “عندما يقترب منا زوجان بشكل عفوي ليطلبا ذلك، فأنا لا أبارك اتحادهما، بل بكل بساطة، الأشخاص الذين يطلبون ذلك معاً. لا صيغة الاقتران، بل الشعب”، موضحاً أن ذلك “بطبيعة الحال، يأتي مع مراعاة السياق والحساسيات والبيئات التي يعيش فيها المرء والطرق الأنسب لذلك”، أي منح البركة دائماً.