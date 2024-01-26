إيطاليا: عملية رسوّ مستقلة لمهاجرين وانتشال جثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وفاة مهاجر أثناء عملية رسوّ تمت فجر اليوم بالقرب من شاطئ تابع لمحافظة أغريجينتو الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “أكثر من 60 مهاجراً تمكنوا من الوصول بشكل مستقل إلى الشاطئ بعد غرق السفينة التي كانت تقلهم”.

في السياق ذاته، قالت المصادر الأمنية، إن “سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، أتمّت عملية إنقاذ جديدة شملت 68 شخصاً كانوا على متن ثلاثة قوارب مكتظة، مصنوعة من الألياف الزجاجية”.

وبهذا الصدد، أوضحت أطباء بلا حدود، أن “من بين المهاجرين، هناك خمسة أطفال وامرأة حامل أيضاً”، لافتة إلى أن “السلطات الإيطالية عادت مرة أخرى لتخصص لنا ميناءً بعيدًا، في جنوة”، شمال البلاد.

وخلصت المنظمة الإنسانية الى القول، إنه “تم رصد قوارب الصيد الثلاثة للمهاجرين، من على سطح سفينتنا بشكل مباشر”، وأنه “لم يكن أي من الركاب يرتدي سترات النجاة”.