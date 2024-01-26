ميلوني: المظاهرات في ذكرى المحرقة تقلقنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة لدعوات لمظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية غدا السبت، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني “إنها مسألة تقلقنا كثيرًا في الوقت الحالي، بما يتجاوز موضوع التظاهر، لأننا في إيطاليا، كما تعلمون، نحترم حق التظاهر”.

وقالت ميلوني للصحفيين “وزير الداخلية يعمل على ذلك، دعونا نرى ما سيحدث”.

ومن المتوقع أن تصدر تعليمات من وزارة الداخلية بشأن مظاهرات دعي إليها يوم غد في العاصمة روما وميلانو.

وفي ذات الصدد، أشار رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا إلى أنه “ما لم تكن هناك أي أخبار في اللحظة الأخيرة، سيتم حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين” يوم غد.

وقال سالا (الحزب الديمقراطي المعارض)، على هامش لقاء مع طلاب في قصر مارينو (مقر البلدية) في إطار حدث يوم الذاكرة، “من الصعب بالنسبة لي الدخول في هذه الديناميكيات وهي ليست شيئًا يخص ميلانو فقط، لذلك أعتقد أنه من غير المنطقي التعليق على قرار بهذا الصدد”.