عالم وبائيات إيطالي: بعد 4 سنوات هُزم كوفيد وانتصرت اللقاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة ـ قال عالم وبائيات إيطالي، إنه بعد مرور 4 سنوات، تم هزم وباء كوفيد 19، انتصرت اللقاحات وخسر أصحاب نظرية المؤامرة.

وفي تعليق لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة، أضاف رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (شمال)، ماتيو باسّيتّي، أن “كوفيد يتصدر عناوين الأخبار إلى حد كبير، والمفارقة هي أن الأنفلونزا وضعته على الهامش، وقد تم التغلب عليه بحاصل 3 إلى 0”.

وذكر باسيتي، أنه “في الأساس، قضت الأنفلونزا الآن على كوفيد، الذي لا يزال يمثل مشكلة بالنسبة لكبار السن فقط، الذين يعانون من ضعف المناعة، أو الأشخاص الذين يعانون منها بشكل عام”، مبيناً أن “الأمر يعني المسنين الذين، من بين أمور أخرى، لم يتم تطعيمهم إلا بنسبة قليلة جداً”.

وأشار طبيب الأمراض المعدية، أنه “بعد 4 سنوات، يمكننا القول أن كوفيد 19 قد هُزم، انتصر العلم، اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات”، بينما “دُحرت بشكل تام نظريات مناهضة العلم والمؤامرة”.

وأردف: “حسنًا، لم أعد أرغب بقراءة العناوين الرئيسية حول كوفيد 19 الذي سيظل معنا كأحد الفيروسات المسؤولة عن التهابات الجهاز التنفسي على مدار السنة. لقد تم مؤخرًا إعطاء أهمية كبيرة جدًا لسارس ـ كوف ـ 2، وإخضاع مرجعي المستشفيات لإجراء تحليل كوفيد، وإدخالهم في حال عدم ظهور الأعراض عليهم فقط، وهذا خطأ لا يجب أن يستمر”.

وخلص اخصائي الأمراض المعدية، بالقول: “بالتأكيد كان الأمر طويلا وصعبا، لكن أود أن أقول إنه بعد 4 سنوات من ظهور الحالات الأولى يمكننا الجزم بأننا انتصرنا”.