وزير إيطالي: لا انقسامات في الأغلبية بشأن قضية أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي القول: “لا أرى أي انقسامات في الأغلبية، هذه خلافات مبتدعة، إذ تمت إعادة صياغة اقتراح (السيناتور ماسّيميليانو) روميو بشأن المساعدات لأوكرانيا، ووافقت عليه الأغلبية بأكملها”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الجمعة، قال وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، إنه “إذا سألتموني بعد ذلك عما إذا كنا قد سئمنا من الحرب، أجيب أن الجميع متعبون، الأوكرانيون والروس، الفرنسيون، الألمان والإيطاليون”، لكن ما لم يمل (رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين، فمن المؤسف بالنسبة لنا جميعا أن الأمر سيستمر ويخاطر بالتفاقم، وأيا كان من بدأ ذلك فقد أصابنا بالسئم”.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد سمع من زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني طلبا لسحب الاقتراح، أجاب: “قطعاً لا”. وحول ما إذا كان الإنفاق على كييف أقل بكثير مما ينفق على بقية الحلفاء؟ أوضح كروسيتو أن “الأمر ليس كذلك، فنحن نتخلف في هذا المجال فقط عن برلين في الاتحاد الأوروبي ولندن والولايات المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا مع أخذ أن لدينا ميزانية دفاع مختلفة تماماً بعين الاعتبار”.