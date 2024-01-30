برلماني إيطالي معارض: خطة ماتي خدعة كبيرة لا موارد تمولها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد برلماني إيطالي معارض، أن “خطة ماتّيّ لأفريقيا، ما هي إلا خدعة كبيرة”، فـ”الحكومة الإيطالية تمارس ألعوبة وهمية بموارد إضافية لا وجود لها، يتم الحصول عليها من أموال أخرى متوفرة أصلاً”.

وقال عضو مجلس النواب من حزب (+ أوروبا) ريكّاردو ماجي، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن “هذه القمة (التي عقدت أمس) تخاطر بأن تكون محض استعراض يلحق الضرر بأفريقيا”.

وأضاف ماجي، وهو أمين سكرتير حزبه، أن “خطة ماتّيّ عبارة عن صندوق فارغ، فلا توجد مشاريع حقيقية، وليست هناك موارد إضافية، وفوق كل شيء لا وجود لشراكة سياسية”.

وخلص ماجي إلى القول، إن هذه الخطة “ستنتهي كما حدث في الاتفاق مع تونس: بشكل غير جيد”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني قد قالت أمس، إن حكومتها وضعت 5.5 مليار يورو لتمويل خطة ماتّيّ للاستثمار في القارة السمراء، بشكل استثمارات وقروض ومنح، منها “حوالي 3 مليارات ستأتي من صندوق المناخ الإيطالي، وحوالي 2.5 مليار من موارد التعاون التنموي” التابعة لوزارة الخارجية.