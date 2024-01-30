تاياني: حل الدولتين أساسي لاستقرار ونمو الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد الثلاثاء على “الاهتمام الأقصى” من جانب سلطات بلاده بالأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال، مخاطبا الجمعية العامة لرابطة تنمية الأعمال الإيطالية في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​لاتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، إن الاهتمام يهدف إلى “وقف التصعيد وتحقيق سلام يضمن أمن دولة إسرائيل ويعطي الشعب الفلسطيني الأمل في إقامة دولة مستقلة في المستقبل معترف بها من قبل الجميع”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن هذا المبتغى يشكل “النتيجة التي تمثل شرطا أساسيا لا غنى عنه لنمو المنطقة بأكملها في سياق آمن ومستقر”.