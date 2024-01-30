مسؤولة إيطالية: تعزيز نظام التنشئة والثقافة لشباب أفريقيا بمدارسنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مسؤولة إيطالية، أنه “على ضوء بدء الاجتماعات الإيطالية الأفريقية، هناك رغبة من وزارة التعليم بإنشاء أواصر أقوى بشكل متزايد في مجال التعليم على المستوى الدولي، كتعزيز الحوار مع مدارسنا الحكومية والخاصة الموجودة في أفريقيا”.

وقالت وكيلة وزارة التعليم، باولا فراسّينيتّي في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن “هناك مشاريع عديدة نشطة أصلاً، وأخرى آخذة بالظهور”، مبينةً أن “هدفنا يكمن أيضاً بتصدير نموذج المعاهد المهنية، لتعزيز التعليم الفني من خلال دورات تدريبية تهدف إلى اندماج فوري للشباب في عالم العمل”.

وأضافت فراسّينيتّي، أنه “مع ذلك، فهذه فرصة مهمة لتعزيز نهجنا التعليمي في العالم بدءًا من المدارس”، مبينةً أن “الثقافة والتعليم من شأنها أن يعطيا قوة وآفاقاً للمستقبل لا للأفراد وحسب، ولا سيما الشباب”، بل “للنظام الاقتصادي والاجتماعي بأكمله على مستوى العالم أيضاً، تسهيل اكتساب المعرفة والمهارات، تعزيز النمو وتحقيق اقتصاد أكثر استدامة”.