دعوة لعرض قضية (الانروا) على البرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- طلب حزب الرابطة ومجموعة الهوية والديمقراطية التي ينتمي إليها الحزب من البرلمان الأوروبي استضافة مناقشة في الجلسة العامة القادمة حول قضية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وعزا برلمانيو الحزب الذي ينتمي للائتلاف الحاكم في إيطاليا، في مذكرة اليوم الثلاثاء، الطلب لـ”تورط موظفي الوكالة ومشاركتهم المشتبه بها في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر” الماضي.

وكان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قد استعرض في مكالمة هاتفية الأربعاء الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الشكاوى الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي الأونروا”.

كما رحب بوريل بـ”الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الأونروا فيما يتعلق بمزاعم تورط موظفين في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة من خلال إطلاق تحقيق شامل وبشفافية كاملة، مما يظهر أن الأمم المتحدة تعطي القضية الأهمية التي تستحقها”. وشدد على أنه “في حالة تأكيد المسؤولية، يجب محاسبة المسؤولين وتعزيز الضوابط الداخلية وفقًا لذلك”، مؤكدا أنه “تم تنفيذ التزامات التمويل المستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي ولم يتم تعليق التمويل، وسيحدد قرارات التمويل المقبلة في ضوء نتائج التحقيق”.

وشدد الممثل الأعلى الاوروبي للأمين العام للأمم المتحدة على “التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بتعزيز شراكته القوية مع الأمم المتحدة ووكالاتها. واتفقوا على البقاء على اتصال وثيق”.