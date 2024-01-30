وزير دفاع إيطاليا يسلم رئيس وزراء إثيوبيا طائرة تاريخية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، أن الوزير غويدو كروزيتّو التقى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أبي أحمد علي، لتوقيع الإعلان المشترك نيابة عن الحكومة الإيطالية، في متحف القوات الجوية في فينيا دي فالي، بمدينة براتشانو، شمال غرب روما.

وبهذا الصدد، نقلت مذكرة للوزارة عن كروزيتّو، قوله، “إن تسليم الطائرة من طراز (A. VII) من قبل الحكومة الإيطالية إلى إثيوبيا يمثل رسالة قوية للغاية، في أعقاب القمة الإيطالية الأفريقية، تهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة القوية بين بلدينا وتريد التأكيد على قيمة الحوار وأهمية التعاون الدولي”.

وأضاف البيان، أنه “بعد مرور أقل من عام على زيارة رئيسة الوزراء لأديس أبابا، تم تنفيذ هذه المبادرة التي روج لها رئيسا الحكومتين بشكل ملموس”. وبذلك “يتم تأكيد العلاقة التاريخية بين إثيوبيا وإيطاليا في سياق يهدف إلى تنمية التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية”.

وتابع: “في الواقع، سيتم هنا تسليم الطائرة السالفة الذكر، وهي نموذج فريد استخدمته القوات الجوية للإمبراطورية الإثيوبية في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي لرحلات الاتصال والتدريب. تم عرضه حتى عام 1941 في صالات متحف القوات الجوية الناشئ في كازيرتا آنذاك، ولينقل من ثم إلى متحف القوات الجوية التاريخي في فينيا دي فالي، حيث ظل محفوظًا حتى اليوم”.

وخلصت مذكرة الوزارة الى القول، إنه “سيتم بعد ذلك نقل الطائرة، بدعم فني ولوجستي من جانب القوات الجوية، إلى إثيوبيا لعرضها في منطقة متحف خاص”.