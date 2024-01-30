برلماني إيطالي: إقرار محكمة ألبانيا لمذكرة الهجرة أثبت خطأ أصحاب نظرة الشؤم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى برلماني إيطالي، أن “إعطاء الضوء الأخضر من قبل المحكمة الدستورية في تيرانا للاتفاق بشأن المهاجرين بين إيطاليا وألبانيا يُعدّ خبراً ممتازاً”.

وقال نائب زعيم كتلة حزب (إخوة إيطاليا) في مجلس النواب، مانليو ميسّينا، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن “هذا خير دليل على أن حكومة ميلوني تسير على الطريق الصحيح، مما يثبت مرة أخرى خطأ أصحاب نظرة الشؤم”.

وأشار البرلماني المنتمي للحزب القائد للائتلاف الحاكم، إلى أنه “بعد المناقشة الهامة التي جرت خلال هذين اليومين في المؤتمر الإيطالي الأفريقي لعرض “خطة ماتّيّ لأفريقيا، التي ستمنح إيطاليا مكانة استراتيجية للتعاون بمنطقة المتوسط ​​من خلال خط تاريخ السياسة الخارجية، نُجري خطوة أخرى للمضي قدمًا في العمل على مكافحة الهجرة غير النظامية، السبب الرئيس للمآسي في عرض البحر”.