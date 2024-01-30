إيطاليا: تزايد الدور المركزي للقارة الأفريقية على المستوى الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ انعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع العام لفرع اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) المعني بأفريقيا ومنطقة المتوسط (Confindustria Assafrica & Mediterraneo) بمقر الاتحاد في روما، تحت عنوان “أفريقيا والشرق الأوسط: تحولات ومسارات في سياق عالمي جديد” بحضور رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني.

ووفقا لمذكرة لـ(كونفيندوستريا) فقد “ركز الحدث الذي أقيم في اليوم التالي للقمة الإيطالية الأفريقية التي تم خلالها عرض “خطة ماتّيّ لأفريقيا، على تطور السياق السياسي والتجاري العالمي وتداعياته على أفريقيا والشرق الأوسط، من حيث فرص الأعمال والتحولات في سلاسل القيمة ومسارات التنمية الجديدة”.

وقال البيان، إن “أفريقيا كانت هي المحور الرئيس للجمعية هذا العام، كونها القارة التي تتمتع بقدرة إنتاجية هائلة، والتي تتولى دوراً متزايد الأهمية في الأسواق الدولية وبالنسبة لإيطاليا”، وبهذا المعنى “أكد الرئيس أديسينا في كلمته على أهمية القطاع الخاص لنمو القارة وعرض مختلف المشاريع في مجالات البنية التحتية، الطاقة والصناعة الزراعية”.

ونقلت المذكرة عن أديسينا قوله، إن “أفريقيا وأوروبا شريكان تجاريان مهمان. وفي عام 2022، بلغت الصادرات من أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي 203 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات 174 مليار دولار، وهذه ميزة كبيرة للشركات الإيطالية الراغبة بإجراء أعمال تجارية في أفريقيا”.

وأضاف الرئيس، أن “حجم التبادل التجاري من إيطاليا إلى أفريقيا بلغ 30 مليار دولار عام 2022″، ومع ذلك، “فإنه لا يمثل سوى 5٪ من إجمالي التبادل التجاري الإيطالي على مستوى العالم”. واختتم بدعوة “القطاع الخاص، الشركات الإيطالية والاتحاد الأوروبي للاستثمار بشكل أكبر في أفريقيا”.