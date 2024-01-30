برلماني إيطالي: الزعماء الأفارقة فهموا أيضاً أن خطة ماتّيّ محض استهزاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب برلماني إيطالي معارض عن الاقتناع بأن “زعماء الحكومات الإفريقية أيضاً أدركوا أن خطة ماتّيّ لأفريقيا هي استهزاء كبير، بل تخفي سياسة نهب أيضاً”.

وقال المتحدث الرسمي لحزب “أوروبا الخضراء”، وعضو مجلس النواب عن “تحالف الخضر ـ اليسار”، أنجلو بونيللي، في تصريحات للصحفيين بساحة مقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الثلاثاء، إن “ميلوني تريد الاستحواذ على الغاز لإحضاره إلى إيطاليا، والاستيلاء على الأراضي الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي في أماكن يموت الناس فيها جوعاً”.

وسلط بونيللي الضوء، على أن “إن القمة الإيطالية الأفريقية، التي أرادتها رئيسة الوزراء ميلوني، انتهت دون صياغة وثيقة نهائية ودون إعلان مشترك بين الحكومة الإيطالية والقادة الأفارقة”، مبيناً أن “هذه الحقيقة تسلط الضوء على مدى فشل المؤتمر وإبرازه كمجرد منصة لخدمة رئيسة الوزراء”.

وأشار البرلماني المعارض إلى أن “كلمات جورجا ميلوني بالأمس تؤكد النوايا المفترسة والاستعمارية الجديدة لخطة (إيني ميلوني)، التي تهدف إلى الحصول على الغاز الأفريقي بشكل غير قانوني باستخدام 3 مليارات يورو من صندوق المناخ”.