كاهن ايطالي: كفانا سياسات فاشلة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب كاهن إيطالي حكومة بلاده بالكف عن تبنّي سياسات فاشلة لتنظيم الهجرة.

وأعلن الكاهن من رهبنة كومبوني التبشيرية، الأب أليكس تزانوتيللي عن اعتصام جديد وصوم لأجل العدالة تضامنا مع المهاجرين، قائلا، إنه “منذ ما يقرب الست سنوات ونحن نصوم مرة في الشهر ضد سياسات الهجرة اللاإنسانية والمهينة للبشر التي يتبناها الاتحاد الأوروبي وحكومة ميلوني. ولهذا السبب على وجه التحديد، لا يمكنهم إلا أن يفشلوا”.

وأضاف الكاهن، أن “هذا واضح نصب أعين الجميع اليوم، فإحدى الركائز الأساسية لسياسات الهجرة التي تصيغها حكومة ميلوني هو منع وصول المهاجرين إلى إيطاليا، بالتعاون مع حكومات شمال إفريقيا”.

وذكّر بأن “الحكومة الإيطالية قدمت ملايين اليوروها لحكومات المغرب العربي، وبشكل خاص تونس وليبيا، لمنع مغادرة المهاجرين”، في ظل “فشل ذريع، إذ وصل أكثر من 150 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام الماضي. وعلى الرغم من كل الادعاءات بإعادتهم إلى أوطانهم، تمكنت الحكومة من إعادة 4000 منهم فقط”.

وأكد المبشر أن “إحدى الركائز الأساسية الأخرى هي بناء عشرة مراكز إعادة توطين جديدة، واحدة في كل مقاطعة إيطالية، لكن لم يعط أي إقليم، ولا حتى تلك التي تحكمها الرابطة، موافقتها. إن إصرار هذه الحكومة على بناء هذه المراكز أمر لا يصدق، في حين تعاني مراكز إقامة المهاجرين في بلدنا من أزمة أصلاً”.

وأشار الأب تزانوتيللي إلى أنه “في الواقع، هناك تحقيقات قضائية جارية بشأن المناطق الساخنة في ميلانو، بوتينتسا، بوتسالّو وسيراكوزا”، مبيناً أن “حالة التدهور في هذه التي أدت إلى أعمال شغب وحالات انتحار لا تصدق. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نفسها إيطاليا بسبب معاملتها اللاإنسانية والمهينة، واكتظاظ المهاجرين بمراكز إعادة التأهيل، والاحتجاز غير القانوني للقاصرين”.

ولفت الكاهن إلى أن، “رئيسة الوزراء، قالت في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع رؤساء الدول الإفريقية في روما، إنها تعتزم إنشاء نقاط ساخنة ومراكز تجميع للمهاجرين على طول الساحل المغاربي”، واختتم متسائلا: “هل ستكون هذه خطة ماتّيّ؟”.