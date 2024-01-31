مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المملكة العربية السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

ووفق وزارة الخارجية السعودية، “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية”.

ولم يتطرق البيان السعودي إلى الوضع في البحر الاحمر ولهجمات الحوثيين المدعومين من طهران، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة عسكرية لحماية الملاحة التجارية بنهاية الشهر المقبل.

وقد أكدت الرياض والكويت في وقت سابق من اليوم الأربعاء “أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعتا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”.

جاء ذلك في البيان الختامي المشترك بمناسبة زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية.